Работу пляжных спасателей продлили до 20.00

— А почему так? Даже если работа у человека в 18.00 закончилась... Час добраться, искупаться... И получается, что в семь часов вечера там уже никого нет. По сути, для кого работают в течение дня? Для тех, кто не работает? Кто в отпусках? — обратился с вопросом к членам правительства глава города.

Он предложил поработать с операторами и продлить время работы пляжей хотя бы до 20:00, чтобы у людей был хотя бы час приехать с работы и под контролем искупаться.

— Тем более, что мы общественный транспорт до 22:00 продлили, — продолжил М.Развожаев и заметил, что ситуация с безопасностью меняется каждый день.

— Будем гибко на все эти вещи реагировать, — пообещал глава города.

С 22 июня в Севастополе введен ряд ограничений для обеспечения жизнедеятельности города.