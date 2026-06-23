Работу общественного транспорта продлили на час

Работу автобусов и троллейбусов продлили до 22.00, а действия водителей во время воздушной тревоги регламентировали.

Об этом 22 июня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев.

До 22:00

По его словам, ограничение работы общественного транспорта до 21:00 вызвало критику со стороны жителей города, особенно Северной стороны. Именно поэтому внесены изменения в указ, с продлением работы общественного транспорта до 22:00.

— Севавтотранс»должен как часы работать до 10 вечера. По предприятиям торговли — переговорите еще раз с работодателями, чтобы по возможности сократить время работы, чтобы люди могли уехать на транспорте. Просто нужно сократить время работы соответствующих учреждений, которых мы не ограничивали указом, чтобы люди могли добраться до дома, — обратился к подчиненным глава города.

Вице-губернатор Павел Иено уточнил, что все рейсы, на которые была осуществлена посадка до 22:00, будут завершены.

В отношении увеселительный учреждений глава города напомнил, что их работа также регламентирована указом, с дальнейшим принятием решений под собственную ответственность.

Разработали алгоритм действия водителей

По условиям работы общественного транспорта, по сигналу «Воздушная тревога» вносятся изменения, сообщил П.Иено. По его информации, подготовлен алгоритм действий, общественного транспорта во время тревоги.

Так, при получении сигнала «Воздушная тревога» водители пассажирского транспорта должны снизить скорость до 40 км в час в черте населенного пункта и до 60 км в час — за ней.

На ближайшей остановке водитель должен остановить машину, проинформировать пассажиров о получении сигнала и предложить проследовать к ближайшему укрытию. После этого он продолжает движение по маршруту с ограничением скорости и принятием мер по обеспечению собственной безопасности и пассажиров.

При непосредственном обнаружении водителем повреждений транспортного средства, попадания повреждающих элементов или обнаружения на пути следования или вблизи взрывоопасных объектов, водитель должен остановить транспортное средство, открыть двери и предоставить возможность пассажирам выйти. Движение транспортного средства до устранения обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью пассажиров, запрещено.

— При этом ограничения движения общественного транспорта не будут действовать во время воздушной тревоги не только на городских маршрутах, но и на смежных межрегиональных маршрутах, за исключением морского транспорта, — подчеркнул П.Иено.

Он также отметил, что отсутствие перевозки во время тревоги морским транспортом будет компенсировано работой автобусов по компенсирующим маршрутам.

Департаментом транспорта разработаны памятки, которые будут размещены в салонах всех транспортных средств. В качестве дополнительной меры обеспечения безопасности, водителей государственного общественного транспорта обещали снабдить индивидуальными средствами защиты.

Частным перевозчикам также рекомендовано обеспечить безопасность своих водителей.