Крышу Панорамы начнут ремонтировать немедленно

Делегация Министерства культуры определила, в каком порядке будут восстанавливать поврежденное огнем здание и художественное полотно.

Представители Министерства культуры России прибыли в Севастополь для изучения текущего состояния Панорамы и оценки ущерба, нанесенного объекта культурного наследия в результате атаки БПЛА и пожара в ночь на 10 июня.

В рамках рабочей поездки представители министерства во главе с первым замминистра Сергеем Обрывалиным осмотрели здание и прилегающую территорию после пожара, продолжавшегося 29 часов. Для детальной оценки повреждений делегация поднялась на кровлю, чтобы обследовать состояние несущих конструкций, светового фонаря и бельведера.

Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин показал спасенные фрагменты живописного полотна, фасад здания, остекление, скульптуры, декоративные элементы и зонт-рефлектор.

По результатам осмотра принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши для защиты здания от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения.

Определены дальнейшие приоритеты: после устройства кровли начнутся внутренние ремонтно-реставрационные работы (учитывая сохранность внешнего фасада). Только после восстановления здания будет стоять вопрос о создании нового полотна и определения подрядчика для выполнения этих работ, сообщила пресс-служба Минкультуры.