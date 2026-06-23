Эксперт рассказал, сколько продлятся афтершоки у берегов Севастополя

Повторные землетрясения у берегов Севастополя в Черном море могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель и сопровождаться толчками, которые не ощутят на суше.

Таким мнением в беседе с ТАСС поделился главный научный сотрудник лаборатории сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор технических наук Алексей Морозов.

«Для землетрясений магнитудой около 4.4 характерно формирование целых серий повторных толчков-афтершоков, которые могут продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. В условиях морской акватории, при плотной сети сейсмических станций фиксируется большое число слабых афтершоков, большинство из которых не ощущается населением и выявляются исключительно инструментально», — отметил ученый.

Собеседник агентства отметил, что серия землетрясений, произошедшая 22 июня, представляет собой локальную сейсмическую активизацию, связанную с перераспределением напряжений в пределах одной или нескольких близко расположенных районных структур.

«Для крымско-черноморского региона землетрясения с такой магнитудой являются вполне типичными и происходят регулярно. Сама по себе такая численность афтершоков не является признаком какой-то необычной или опасной эволюции процесса, а укладывается в рамки нормального сейсмического поведения региона», — сообщил А.Морозов.

В Черном море 22 июня в 10-30 км от побережья Севастополя было зафиксировано около двух десятков подземных толчков. Наиболее мощный был в 08:48 мск магнитудой 4.4. Эпицентр был расположен на глубине 10 км. Жертв и разрушений в городе нет.