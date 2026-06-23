Число стобалльников по ЕГЭ выросло до десяти

Четверо выпускников севастопольских школ получили 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку, доведя общий зачет по набравшим максимальное количество баллов до десяти.

Блестяще сдал Единый государственный экзамен по русскому языку выпускник Севастопольской гимназии №1 им. А.С.Пушкина Игорь Николаевский. Сто баллов набрала по этому школьному предмету Екатерина Рудь из средней школы №14. Еще два стобалльника – выпускник филиала Нахимовского военно-морского училища в Севастополе Павел Уколов и выпускник школы №15 Максим Сомов.

Ранее сообщалось о шести выпускниках, сдавших ЕГЭ на 100 балов по химии, истории и литературе.

Каждый из стобалльников получает денежное поощрение в размере 50 тысяч, а педагог, чьи профессиональные усилия обернулись столь блестящим результатом, 100 тысяч рублей.