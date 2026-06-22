Запретили ночные заезды на мотоциклах и мопедах

С 22 июня в Севастополе введен запрет на движение отдельных видов мототранспорта в ночное время и при объявлении тревоги.

Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Развожаев. Ограничения сохранятся до особого распоряжения. Мера направлена на обеспечение безопасности жителей и стабильной работы городских служб, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Ограничения касаются трициклов, квадрициклов, квадроциклов, мопедов, питбайков, мотоциклов с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров, а также мотоциклов в период с 22:00 до 06:00.

Контроль за соблюдением запрета возложен на УМВД России по Севастополю и уполномоченных должностных лиц исполнительных органов города.

Аналогичный запрет введен в Республике Крым с 17 июня. Шум от мототехники мешает мобильным огневым группам уничтожать вражеские беспилотники.