В Севастополь едет автопробег

В Москве 22 июня стартовал автопробег «Города-герои — города Героев», который в этом году пройдет под девизом «Дорогами народных ополченцев» и будет посвящен 85-летию начала формирования народного ополчения.

В этом году автомарафон охватит 20 субъектов России и все регионы Республики Беларусь. Экипажи проследуют по северному, западному и южному направлениям, посетят города-герои, города воинской славы и места, связанные с подвигом народных ополченцев. В составе экипажей поедут Герои России и представители Ассоциации ветеранов СВО.

Южная ветка пробега отправится для старта в Севастополь. Машины должны вернуться в столицу 3 июля.

Спикер севастопольского парламента Владимир Немцев так прокомментировал участие севастопольской команды в пробеге:

— Для нас особая честь, что именно наш город становится отправной точкой Южного маршрута. Особый символизм этому году придает тема народного ополчения. Для каждого региона, и Севастополь не исключение, она священна. Мы помним и рабочие батальоны Севморзавода, и ополченцев Северной стороны, женщин, подростков, которые вместе с краснофлотцами, моряками-черноморцами встали на защиту родного города. Я уверен, что проект даст мощный импульс для еще более глубокого изучения истории.

Как и в прошлом году в составе экипажей южного маршрута будет Почетный гражданин Севастополя, Герой России, космонавт Антон Шкаплеров.

— Этот проект — не просто автопробег. Это живая связь поколений, возможность еще раз напомнить молодежи о мужестве, самоотверженности и единстве нашего народа. Благодарю всех коллег и партнеров за большую совместную работу и искреннюю вовлеченность в такое важное дело», — прокомментировал свое участие А.Шкаплеров.

Финальные мероприятия проекта состоятся в российской столице 3 июля, в памятную дату — День начала формирования Московского народного ополчения — яркого примера массового героизма и сплоченности советских граждан в годы Великой Отечественной войны.

Первый автопробег в рамках проекта «Города-герои — города героев» состоялся в прошлом году и охватил 17 регионов Российской Федерации (города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Севастополь; Республика Крым и Карелия; Краснодарский край; Московская, Ленинградская, Смоленская, Ростовская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Мурманская, Новгородская, Тверская области) и три региона Белоруссии (Брестскую, Минскую и Витебскую области). Южный маршрут прошел через города: Москва – Севастополь – Керчь – Новороссийск – Волгоград – Тула – Москва.