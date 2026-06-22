В Крыму закрыли детские лагеря

Из соображений безопасности в Республике Крым прием детей в летние лагеря и места оздоровления приостановлен до конца лета. В Севастополе работу детских лагерей решили не прекращать.

«На территории Республики Крым с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», — сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Он отметил, что такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности и попросил отнестись к ним с пониманием.

Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

Ситуацию с приостановкой отдыха детей в Республике Крым прокомментировали в Минпросвещения России. Информация касается МДС «Артек» под Алуштой и ВДЦ «Алые паруса» в Евпатории.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. На всём пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения. Заезд в ВДЦ «Алые паруса» был отменен», — говорится в сообщении Минпроса.

В Севастополе лагерное лето продолжается

Плановые заезды в лагеря, расположенные непосредственно на территории Севастополя — «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» — состоятся 24 и 25 июня, сообщил губернатор Михаил Развожаев: «Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии, лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией)»

Если севастопольские дети находятся сейчас в лагерях на территории Республики Крым, они будут возвращены домой. Информация об этом будет опубликована в канале департамента образования или сообщена лично родителям.