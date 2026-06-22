В Черном море землю продолжает трясти

Еще одно землетрясение произошло 22 июня в 14:07 по московскому времени в Черном море юго-западнее Севастополя.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился в 20 км от Севастополя, в точке с координатами 44,42 33,33. Магнитуда толчков составила 4.3.

С утра 22 июня сообщалось о серии подземных толчков у побережья Севастополя. Трясло в 5:09, 6:14, 7:11 и в 8:48 по мск.