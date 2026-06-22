В Азовском море начнут ловить медуз

Эксперимент по вылову медуз в Азовском море при помощи специальных орудий лова начнется в июле, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков по итогам расширенного заседания коллегии ведомства.

Из-за роста солености Азовского моря (за 10 лет — с 9% до 15%) медузы в нем расплодились. По предварительным оценкам, биомасса медуз здесь достигла миллионов тонн — это создает серьезные проблемы для рыболовства и экосистемы в целом.

«Медуз очень много в Азовском море. Наука оценивает примерно в один млн тонн. В этом году начнется эксперимент по специальным орудиям лова, которые должны будут показать или не показать эффективность этих орудий для того, чтобы их изымать. Он начнется в июле и продлится где-то до октября-ноября. Будет проходить там, где есть курортные зоны. Посмотрим, как этот метод сработает», — сказал И.Шестаков.

Ловить медуз собирается ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. Стоимость госконтракта 2,6 млн рублей. Предусмотрено 20 тралений ставными неводами с июля по ноябрь.

Часть улова собираются использовать для производства желатина и коллагена — по прогнозам промышленный вылов медуз в Азовском море позволит выпускать до 260 тысяч тонн коллагена для медицины и косметологии. Остальную часть уничтожат, чтобы сохранить экологическое благополучие Азовского моря.

Руководитель Росрыболовства отметил, что проблема с медузами касается и Черного моря, но там пока не такая высокая их концентрация.