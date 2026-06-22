Такахасия японская добралась до Черноречья

В прошлом году с этим опасным вселенцем — вредителем растений боролись в Терновке и на Максимовой даче.

Такахасия японская — щитовка — мелкое насекомое из семейства полужесткокрылых. Самки покрывают себя восковым панцирем-щитком и выделяют особые восковые нити, формируя яйцевые капсулы. Эти длинные закрученные белые сумко-ленты обильно свисают с веток пораженного дерева.

В Европе этот инвазивный вид обнаружили в 2017 году в Италии. В России такахасию японскую впервые выявили в 2022 году в Родном под Севастополем. Фитосанитарный контроль забил тревогу: насекомое быстро размножается и наносит серьезный вред растениям. Щитовка высасывает соки из растений, нарушая фотосинтез. Это приводит к усыханию побегов, а в запущенных случаях — к гибели дерева. Вредитель — полифаг — поражает и плодовые (яблоня, вишня, хурма, цитрусовые), и декоративные (магнолия, альбиция, клен), и лесные (граб восточный, вяз, ива) деревья.

О том, что щитовка-вселенец добралась из района Терновки в Балаклавский район, сообщила в соцсети зампредседателя этого муниципального округа Людмила Борденюк: «Внимание жителям сел округа! К сожалению, это опасное существо после Терновской долины дошло до сел Черноречье и Хмельницкое. Нужны срочные меры по уничтожению!»

Сообщение она проиллюстрировала фотографиями шелковицы, обильно «украшенной» сумко-лентами.

На комментарии взволнованных подписчиков к посту Л.Борденюк пояснила, что это «такахасия японская (Takahashia japonica Cockerell, 1896) (Hemiptera, Coccomorpha, Coccidae). Завезена, скорее всего, с саженцами лозы несколько лет назад в Родное. Могут поедать леса, кустарники, сады. Новый вид. Россельхознадзор за этим должен следить, но сказали, что «некарантинное».

Как сообщили «Севастопольской газете» в службе ветеринарного и фитосанитарного контроля, насекомое Takahashia japonica пока не внесено в перечень карантинных вредителей Евразийского экономического союза (для Российской Федерации и других стран ЕАЭС действует единый перечень). В связи с этим служба не вправе официально предпринимать меры по борьбе с данным вредителем, в том числе выдавать предписания о его уничтожении собственникам земельных участков, на которых он обнаружен.

Севастополь уже направлял заявку о включении такахасии японской в перечень карантинных вредителей, но решения пока нет.

Что касается источника проникновения насекомого в Севастополь, с большой вероятностью щитовку завезли не с сельскохозяйственными саженцами, а с декоративными растениями.

В 2025 году единичные очаги такахасии были выявлены на Максимовой даче и в Терновке. Но с ними поборолись. В этом году до Черноречья фитосанитарный контроль еще не доехал.

В Терновском МО рассказали, что они следят за возможным новым появлением вредителя. Результат «нападения» прошлого года — несколько засохших грабов, а шелковицы удалось отстоять! Муниципальные власти также обращались в федеральный центр с просьбой включить такахасию японскую в перечень карантинных вредителей. Но ответа пока нет.

На сайте Терновского МО есть информация о такахасии и рекомендации, как с ней бороться.