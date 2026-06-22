Серия землетрясений произошла в районе Севастополя

«По оперативным данным Крымской сейсмической сети, сегодня утром в Черном море произошли семь землетрясений, два из которых были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками: в 06:14 — магнитудой 3,7 (расстояние до Севастополя — порядка 26 км), в 08:48 — магнитудой 4,4 (30 км от города), — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

О серии подземных толчков сообщила ТАСС замдиректора института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им.Вернадского Марина Бондарь. По ее данным, серия землетрясений из семи подземных толчков продолжалась четыре часа. Первый толчок зафиксировали в Черном море у побережья Севастополя в 05:09 мск, последний — в 09:08 мск.

Сейсмическая активность в регионе сохраняется. Ведется сбор макросейсмических данных.