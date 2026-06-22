Пьяному водителю не дали уехать

Возвращаясь домой с пляжа, инспектор ДПС второй роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Севастополя лейтенант полиции Сергей Сальников на несколько минут оставил супругу отдыхать на скамейке, а сам направился за кофе. Когда вернулся, жена указала ему на серый Mitsubishi и сообщила, что заметно пьяный водитель сел за руль и запустил двигатель.

Полицейский попросил жену записать видео и направился к автомобилю, у которого сознательный прохожий уже пытался пресечь пьяную поездку. С.Сальников вызвал на место происшествия своих коллег.

Прибывший экипаж отдельного батальона ДПС освидетельствовал 46-летнего водителя. Результат поразил даже самого нарушителя. Его реакция литературным языком звучит приблизительно так: «Весьма впечатлен! 1500! Вот это рекорд! Ну не рекорд, но неплохо так! Когда меня в прошлый раз лишали прав, было только 600».

После проверки по базам данных Госавтоинспекции полицейские установили, что в 2018 году он уже был лишен права управления за пьяную езду. Кроме того, выяснилось, что Mitsubishi зарегистрирован на покойного отца правонарушителя и не переоформлен в установленном законом порядке. Также воитель не имел при себе необходимые документы и не был вписан в полис ОСАГО.

В отношении задержанного составлен админпротокол, у него изъяли СТС и автономера, вынесены постановления на общую сумму 1800 рублей. Судебного разбирательства он будет дожидаться под арестом. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.

Справка

В России допустимый уровень концентрации алкоголя в крови для водителей составляет 0,16 грамма на 100 миллилитров (или 0,16 промилле). Это означает, что водитель может управлять автомобилем, если уровень алкоголя в его крови не превышает 0,16 промилле.