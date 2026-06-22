Остановку с оленями решили не считать культурным наследием

Мозаичное панно с изображением бегущих оленей на остановке общественного транспорта на Ялтинской трассе не получит статуса выявленного объекта культурного наследия (ОКН).

Такой ответ получен «Севастопольской газетой» от Севнаследия.

Речь идет об остановке времен СССР, расположенной на 60 км дороги Ялта – Севастополь, в районе поворота на село Резервное.

Судьбой панно «Севастопольская газета» заинтересовалась несколько лет назад: дорогу у поворота собирались ремонтировать, а старые остановки сносить!

Заметим, что из 167 мозаичных остановок полуострова (в Севастополе таких 11) только семь внесены в реестр объектов культурного наследия.

На информационный запрос в Севнаследие о возможности включить панно с оленями в охранный реестр, нам пообещали установить историко-культурную ценность объекта.

И вот после годового перерыва комиссия собралась и решение было принято: «В ходе обсуждения, учитывая состояние объекта в целом, его месторасположение, а также наличие комплекса подобных объектов на территории Севастополя, опыт Республики Крым по сохранению указанных объектов, Комиссией было решено рекомендовать начальнику Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя отказать во включении указанного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия».

Но комиссия рекомендовала руководителю Севнаследия направить в профильные исполнительные органы власти города рекомендации по сохранности таких объектов и приданию им особого статуса на основе опыта Республики Крым.

«В настоящее время рассмотрение указанных предложений Управления находится в профильных исполнительных органах государственной власти Севастополя», — сообщается в ответе.

Крымский опыт

Активный член общественной организации «Сообщество защиты крымской мозаики» Анастасия Хижнякова рассказала «Севастопольской газете» об их опыте сохранения советских мозаичных остановок, на который ссылается в ответе Севнаследие. По ее словам, в основном, это опыт получения официальных отказов. Но случаются исключения, когда энтузиасты договариваются с балансодержателями остановки отремонтировать мозаику за свой счет, либо общественники ищут и находят инвесторов.

— К сожалению, пока все очень плохо. Хозяева остановок, где размещены мозаичные панно, обещают их отремонтировать. Но даже если есть письменное распоряжение, никакого ремонта мозаики, кроме ее варварской закраски, пока не было. В ОКН включили только семь остановок в Ялте, но там подавались документы на уровне администрации, — объяснила А.Хижнякова.

По ее мнению, для спасения монументальных произведений мозаичного искусства сначала необходимо найти деньги на реставрацию, так как после признания остановки с мозаикой объектом культурного наследия, стоимость ремонта павильона возрастет в разы. Денег на ремонт таких объектов у местной власти обычно нет, а ремонтом могут заниматься только профессионалы с определенным допуском. В итоге внесенный в реестр ОКН остановочный павильон так или иначе придет в упадок и аварийное состояние.