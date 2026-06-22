Готовили с риском для детского здоровья

В школах и детсадах Балаклавского и Гагаринского районов Севастополя прокуратура выявила серьезные нарушения при организации детского питания.

В мае прокуратура совместно со специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора проверила девять школ и пять детских садов Балаклавского района.

В ходе проверок у поставщиков питания обнаружены многочисленные нарушения. В пяти школах и пяти детских садах хранили продукцию животного происхождения без оформления ветеринарных сопроводительных документов, продукты оказались без маркировки и истекшим сроком годности. Холодильное оборудование и системы вентиляции были неисправными, личные вещи хранились в производственных помещениях, не было дезинфицирующих средств и приборов для обеззараживания воздуха,. У работников отсутствовали сведения о прививках. В ряде случаев использовались продукты, не разрешенные для детского питания.

По итогам проверки внесено 14 представлений, а также возбуждено 12 административных дел за нарушения санитарных и ветеринарных требований, а также технических регламентов, повлекших угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Подобные проверки ранее прошли и в Гагаринском районе Севастополя. Проверяющими было установлено, что в 10 общеобразовательных и дошкольных учреждениях поставщики бесплатного горячего питания ведут свою деятельность без необходимых ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того у них отсутствуют сведения о наименовании, условиях хранения, производителе, дате выработки и установленных сроках годности, находящейся на хранении продукции.

По фактам выявленных нарушений вынесено четыре представления об устранении нарушений закона и инициировано возбуждение семи дел об административных нарушениях, сообщила пресс-служба прокуратуры города.