Участник СВО отстоял право на единовременную выплату в 200 тысяч рублей

Мужчина заключил контракт с Минобороны в декабре 2025 года. Когда он в апреле 2026-го обратился за положенной по постановлению правительства Севастополя от 7 ноября 2022 года выплатой, ему отказали. К тому времени в правила внесли изменения: теперь заявление надо было подать до 2 марта 2026 года.

Но суд решил, что в момент, когда изменились правила, мужчина был на фронте. У него просто не было возможности отследить изменения в законодательстве и подать документы вовремя. Теперь департамент обязан выплатить участнику СВО 200 тысяч рублей.

Обжаловать решение можно в течение месяца, сообщила пресс-служба Гагаринского районного суда Севастополя.