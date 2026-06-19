Помогут, поддержат и научат Родину любить!

Два десятка севастопольских общественных организаций стали победителями второго конкурса Фонда президентских грантов и получат на реализацию своих проектов 45,5 млн рублей.

Всего в этом году конкурс поступило более 10 тысяч заявок из всех регионов России. Победителями стали проекты почти полторы тысячи некоммерческих организаций. Они получат 4,3 млрд рублей. Средства будут направлены на общественно значимые, по мнению организаторов конкурса, инициативы в сфере социальной поддержки, образования, культуры, здравоохранения, добровольчества и других направлений.

Среди севастопольских общественников самый крупный грант в размере 12,7 млн рублей достался Объединению инвалидов с детства и членам их семей «Дом солнца» на проект «Труд, доступный каждому — инклюзивная ремесленная артель «Дом солнца». На эти деньги они обязуются вовлечь 12 подростков и 45 молодых людей с ментальной инвалидностью в продуктивную трудовую деятельность и сформировать у них активную жизненную позицию.

Еще две организации получат гранты по 5 млн рублей. Севастопольское отделение Общероссийского молодежного движения «Российские студенческие отряды» с проектом мероприятий для подростков «Будь в ТОПе!» и Ассоциация ветеранов СВО. Студенческий проект направлен на системную поддержку деятельности губернаторских школьных трудовых отрядов. Они будут формировать у подростков навыки трудовой, общественной и гражданской активности, а также помогать определиться профессионально. Ветераны потратят деньги на проведение Второго Всероссийского военно-патриотического конкурса-фестиваль «Поколение СВОих». В рамках реализации этого проекта планируется проведение в Севастополе масштабного фестиваля военной и патриотической песни. Идея фестиваля принадлежит участнику СВО, Герою России Роману Кулакову.

Общественная юридическая организация «Защита интересов граждан» выиграла грант в размере 3,8 млн рублей и продолжит работу по системной защите прав жителей Крыма, Севастополя, Запорожской, Херсонской областей, ЛНР и ДНР в процессе их интеграции в правовое поле РФ. Специалисты организации оказывают адресную юридическую помощь, работают над устранением системных проблем через формирование судебной практики.

На реализацию проекта — Фронтовой альбом: «Из окопа. Между атакой и тишиной» общественники из организации развития личности и семьи «Берегиня» получили 3 млн рублей. Фронтовой альбом «Из окопа. Между атакой и тишиной» — передвижная мультимедийная выставка, созданная при участии действующего бойца СВО (художник и прозаик Радагаст) и его боевого товарища (поэт и музыкант Чинитель). В основе проекта — подлинные графические работы, созданные на передовой, сопровождаемые прозой автора и стихами-песнями сослуживца.

Общественная организация «Севпарки» выиграла 2 млн рублей на экопросветительский проект «На птичьих правах». Деньги потратят на создание пространства для экологического просвещения и повышения уровня экологической культуры жителей Севастополя.

Центр социальных и творческих инициатив «Жизнь»за 2 млн рублей продолжит работу по постпенитенциарной пробации — это система поддержки людей, которые вышли на свободу после отбытия наказания, но столкнулись с трудностями и нуждаются в помощи, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Проект «Особая помощь» общественной организации по поддержке семей с детьми-инвалидами «Равные возможности» с помощью гранта в 2 млн рублей подготовит мотивированных и профессиональных специалистов социальной сферы по уходу и присмотру за детьми-инвалидами на условиях волонтерства или трудовой занятости из числа граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также родителей детей с инвалидностью.

Спортивно-стрелковый клуб «Альфа-выстрел» с проектом «Поколение достойных» выиграл грант в 1,7 млн рублей. Общественники займутся социальной адаптацией детей из семей участников специальной военной операции, а также семей действующих, погибших военнослужащих и ветеранов, путем прохождения ими спортивно-образовательных, военно-патриотических и соревновательных мероприятий.

Молодежный социально-просветительский проект «Стражи.ру» военно-патриотического движение «Юнармия» направлен на профилактику вовлечения детей и молодежи в возрасте 12–20 лет в деструктивную деятельность , включая экстремизм, терроризм и дроппинг. На это им выделили 1,3 млн рублей.

Еще семь проектов получат по одному миллиону рублей. Так общественная организация по поддержке семьи, материнства и детства «Мама» реализует проект «Правовой навигатор для семей с детьми». Он направлен на создание доступной системы правовой поддержки беременных женщин и матерей с детьми до трех лет, испытывающих трудности в получении информации о государственных пособиях, выплатах и льготах.

Центр социального и культурного развития «Долголетие» реализует проект «Голос пациента и потребителя Севастополя: правовая защита в медицине и жизни». Это комплексная система поддержки пенсионеров старше 60 лет, малоимущих и многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, граждан, прибывших из новых территорий.

Общественная организация содействия развитию спорта «Грань будущего» будет формировать у школьников умения и навыки оказания первой помощи, самопомощи в экстренных ситуациях и предотвращение тяжелых последствий травм.

Ремесленная палата Севастополя продолжит вовлекать студентов высших и средних профессиональных учебных заведений в процесс изучения основ единства народов России посредством знакомства с традиционными ремеслами.

Кинологическому центру «Драйв» дали денег на организацию регулярного спортивного досуга владельцев собак.

Некоммерческая организация социальной поддержки «Ангелы Победы» попытается увеличить количество желающих помогать фронту за счет пенсионеров. Объяснят им, что такое добровольчество и альтруизм.

Благотворительный фонд «Круговорот добра» закружит проект «Твой старт». Это комплексная программа социально-трудовой адаптации для подростков 16–18 лет из неблагополучных семей и состоящих на профилактическом учете. Общественники собираются обучать молодежь востребованным цифровым и ремесленным профессиям и оказывать психологическое сопровождение.