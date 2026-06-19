Полностью ремонтировать лестницу не будут

Лестницу на ул.Фурманова ремонтировали почти год. И вот сюрприз: верхнюю ее часть благоустраивать вообще не планировали!

Эпопея с ремонтом лестницы с улицы Фурманова на улицу Карантинную длится с августа 2025 года. А сама проблема благоустройства этого уголка бывшей Цыганской слободки существует с незапамятных времен.

В апреле 2026 года управление по эксплуатации объектов городского хозяйства уверенно доложило о завершении капремонта подпорной стены по ул.Фурманова, приведя целый перечень выполненных работ. На фото — лестница между подпорными стенами: «Красота, да и только!»

Правда, на снимок, сделанный у основания нижнего лестничного марша, не попала куча строительного песка, свидетельствующая, что работы не завершены.

Что ремонт не окончен, уверены и жители ул.Фурманова. Их при начале строительства уверили, что отремонтируют обе части лестницы (вторая идет с ул.Тургенева) и решат вопрос с отводом нечистот, которые стекают с этой самой улицы.

Эти конструктивные элементы в отчетных данных отсутствуют, поскольку попросту не выполнены.

— Так будет продолжение или нет? Что случилось: деньги закончились, или еще что... Узнайте, будет продолжение или как? — попросили жители ул.Фурманова «Севастопольскую газету».

По их просьбе газета направила информационный запрос.

В ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» на него ответили, что «капитальный ремонт подпорной стены по ул.Фурманова выполняется строго в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и завершен на 95%. Увеличение срока ремонта связано с возникшими непредвиденными обстоятельствами, в виде негативных погодных условий, а также неучтенного водоотведения с частных земельных участков, прилегающих к объекту».

Далее сообщается, что текущий объем финансирования позволяет сделать только те работы, которые запланированы, без внесения изменений в проект.