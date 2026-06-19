От новых ограничений в акватории заказника «Мыс Айя» откажутся

Севприроднадзор, попытавшийся ужесточить правила маломерного судоходства и любительского рыболовства в акватории заповедника «Мыс Айя», по итогам публичных консультаций принял решение не запрещать остановку, дрейф и якорную стоянку маломерных судов в акватории заказника.

Изменения в собственное постановление о государственном природном ландшафтном заказнике регионального значения «Мыс Айя» были представлены в конце мая на публичные консультации. В проекте документа правила маломерного судоходства и любительского рыболовства крайне ужесточались. Предлагалось ввести полный запрет на остановку и даже дрейф маломерных судов в водах у берегов заказника. Запрещалась якорная стоянка и выход в воду с плавсредств, что ставило крест на возможности купаться в море, нырять, заниматься дайвингом и фридайвингом, посещать знаменитые гроты и подводные пещеры в акватории мыса Айя.

СРОО «Объединение владельцев маломерных судов рыбаков-любителей Балаклавы» и члены Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя (АПДКС) приняли активное участие в проводимых публичных консультациях. Было подано почти две сотни предложений к проекту изменений в положение о заказнике. Жители Севастополя и Балаклавы, а так же люди со всей страны ярко проявили свою гражданскую позицию.

В результате правительство города опубликовало новость, что Севприроднадзор учел предложения жителей, судовладельцев, судоводителей и представителей туристического сообщества при доработке проекта изменений в положение о заказнике «Мыс Айя».

В информации отмечено, что в адрес Севприроднадзора поступило более сотни предложений. Большая часть обращений касалась возможности временной остановки маломерных судов, морских прогулок, отдыха на воде и работы маломерного флота. Предложения, касающиеся подпунктов 25 и 26 пункта 13 Положения о заказнике, учтены.

Именно эти пункты вызвали наибольшее количество вопросов, поскольку обсуждаемые изменения затрагивали правила пребывания маломерных судов в акватории. В документе указано, что изменения в действующие подпункты положения о заказнике не вносятся. При этом ранее установленные природоохранные требования продолжают действовать.

— Мы внимательно рассмотрели все поступившие предложения и услышали позицию севастопольцев. По итогам публичных консультаций принято решение не вносить новые ограничения для судовладельцев и судоводителей в части остановки, дрейфа и якорной стоянки маломерных судов. При этом важно понимать: действующий режим охраны заказника сохраняется. Он нужен для защиты уникальной природной территории мыса Айя, — прокомментировала решение директор департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

Севастопольцы надеются, что городские власти прислушаются к ним и по другим проблемам, возникшим вокруг мыса Айя: запрет любительского рыболовства на неохраняемые в заказнике виды рыб, территорию от Золотого пляжа до Батилимана все-таки полностью не закроют для простых людей, а строительство и размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для туристических стоянок и мест отдыха наоборот ограничат.