Темп роста рождаемости — показатель относительный

По сравнению с 2016-2019 годами, детей в Севастополе ежегодно рождается меньше. На это 18 июня в ходе заседания Законодательного собрания обратил внимание депутат Сергей Лисейцев.

По его данным, в 2016 году в Севастополе родилось 5472 детей, в 2018 году — 4366, в 2019 — 4267.

Между тем, в отчетном докладе директора департамента труда и соцзащиты Елены Сулягиной, что в 2025 году Севастополь по рождаемости вышел на «лидирующее положение».

— Каким образом вы в этом усмотрели «лидирующее положение»? Мы понимаем, что в Севастополе живет около 500 тысяч жителей, рождаемость составила 3856 детей. Если одно разделить на другое, получится, что ситуация в городе напряженная, — обратился с вопросом к Е.Сулягиной депутат.

Одновременно С.Лисейцев поинтересовался мерами, которые нужно предпринять, чтобы 3800 в ближайшее время превратились в пять тысяч рожденных.

На это Е.Сулягина пояснила, что в докладе имела в виду лидирующее место не по рождаемости, а по динамике роста рождаемости.

— С точки зрения прироста к предыдущему периоду у нас действительно лидирующее место. Я могу назвать 2023 год, когда было рождено 3717 детей, а в 2025-м —3856. Мы говорим, что по сути удается переломить ситуацию от падения, о котором вы говорите. Мы переходим, пусть и к незначительному, но росту рождений, — попыталась внести ясность Е.Сулягина.

Свою аргументацию она подкрепила цифровыми показателями: мол, по плану Минтруда в Севастополе должны были родиться 3603 ребенка, а фактически «удалось добиться» 3856 детей.

Далее чиновница рассказала, что в департаменте собирают информацию о каждой беременной женщине, а молодые женщины согласно статистике практически не рожают ни первых, ни, тем более, вторых детей. Потому необходимо убеждать женщин в фертильном возрасте рожать, для чего создавать условия для поддержки, например, студенческих семей.

— Поэтому мы работаем с вузами, с СевГУ. Из восьми запланированных мероприятия три активно работают на студенческую семью. Мы планируем ввести еще два мероприятия в этом году: в том числе частично оплачивать молодой студенческой семье съем жилого помещения, чтобы они не ютились по углам, — перешла к конкретике Е.Сулягина.

Среди других мер поддержки рождаемости чиновница перечислила оказываемую помощь в проведении экстракорпорального оплодотворения.

— Поверьте мне, есть молодые семьи, которые не могут родить детей. Более того, мы инициировали в прошлом году, и нас услышали, в части расширения дорогостоящих анализов, в том числе мужчин, — сообщила Е.Сулягина.

По ее словам, проблему надо решать комплексно, не ограничиваясь прямыми финансовыми выплатами.

— А есть еще и политика, которая в головах подрастающих поколений должна созреть, и нести ответственность не только за себя, но и за рожденных детей. И понимать, что дети в последующем будут обеспечены, — совсем уж отвлеченно завершила ответ на вопрос Е.Сулягина.

Такой ответ вполне удовлетворил многодетного отца С.Лисейцева.