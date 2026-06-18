Охраной общественного порядка будет руководить Татьяна Маковчук

Т.Маковчук назначена на новую должность 16 июня 2026 года.

— Поздравляю Татьяну Александровну с назначением на вышестоящую должность. Вы прекрасно понимаете, что мы служим в непростое время. Тем не менее я уверен, что ваш профессионализм и многолетний опыт в органах внутренних дел позволит успешно выполнять все поставленные задачи. Желаю вам удачи! — сказал С.Сигунов.

Т.Маковчук окончила Национальную академию внутренних дел. На службу в органы внутренних дел поступила в 2004 году. В мае 2014 года она была назначена на должность инспектора по особым поручениям отдела организации охраны общественного порядка УМВД России по Севастополю, а с января 2016 стала заместителем начальника этого отдела. За период службы неоднократно отмечена ведомственными наградами МВД России.