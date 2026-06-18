Из чабанов делали диверсантов

В Крыму в годы Великой Отечественной войны нацисты открыли разведшколу и готовили диверсантов под видом пастухов.

Архивные материалы о подготовке диверсантов из числа советских граждан, работе и личном составе разведшколы в оккупированном Крыму в годы Великой Отечественной войны рассекретило управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, сообщает пресс-служба управления.

«Архивные материалы содержат ранее не публиковавшуюся информацию о формах и методах деятельности нацистских спецслужб в оккупированном Крыму, работе и личном составе Чеботарской разведшколы, деталях обучения разведчиков, привлеченных оккупантами к работе в интересах Третьего рейха. Из рассекреченных дел становится ясно, что о деятельности немецкой разведшколы под прикрытием обучения чабанов (пастухов) в селе Чеботарка Сакского района оперативной группе НКГБ Крыма стало известно в январе 1944 года, еще до освобождения полуострова», — цитирует сообщение ТАСС.

Сотрудники органов безопасности установили, что с 1942 года немецкой спецслужбой «ВИКО» в школу был проведен набор около 60 молодых людей в возрасте 17-20 лет из числа местных жителей. Под руководством немецких офицеров «ВИКО» доктора Ротмаллера (Ротмаера), директора школы Мальц и оберлейтенанта Бруно в «школе чабанов» проводилась специальная и идеологическая («в профашистском духе») подготовка разведчиков для работы в прифронтовой полосе.

Слушателей обучали способам сбора разведывательных данных о частях Красной армии, методам перехода через линию фронта, навыкам выявления советских партизан и парашютистов. В марте 1943 года 40 обучающихся окончили разведшколу и были направлены нацистами на работу в интересах Германии.

В апреле 1944 года НКГБ Крыма арестовало 18 человек из числа оставшихся в живых преподавателей и учеников указанной разведшколы, из которых 17 впоследствии, на основании собранных неопровержимых доказательств, были приговорены Особым Совещанием при НКВД СССР к различным срокам заключения за измену Родине.