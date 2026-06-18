Инвалиду СВО пришлось добиваться выплаты через суд

Министерство обороны и фонд «Защитники Отечества» никак не могли определить, кто должен выплатить участнику СВО дополнительную меру социальной поддержки в миллион рублей.

Дмитрий К. работал водолазом на буксирном судне и принимал участие в обеспечении СВО. В 2022 году мужчина был ранен и стал инвалидом.

Он получил единовременную выплату в три миллиона рублей в соответствии с указом Президента РФ №181 от 11.03.2024 , а в дополнительной выплате в размере одного миллиона рублей по президентскому указу №968 от 14.11.2024 Минобороны ему отказало.

Нюанс состоял в том, что в случае получения увечья, повлекшего инвалидность, в период с 24 февраля 2022 года до даты вступления в силу президентского указа №968, дополнительная выплата производится фондом «Защитники Отечества».

В ходе исследования материалов дела судом было установлено, что Министерство обороны вернуло приказ о выплате, указав, что этим должен заниматься фонд «Защитники Отечества». Фонд, в свою очередь, ждал заявки от Минобороны.

В итоге Гагаринский районный суд Севастополя пришел к выводу, что «право истца на получение законной дополнительной социальной гарантии не может быть поставлено в зависимость от внутренних организационных вопросов между государственными органами, от внутреннего взаимодействия с органами военного управления, или наличия сведений в базе данных». На этом основании с фонда «Защитники Отечества» в пользу Дмитрия К. должны взыскать один миллион рублей.

Обжаловать решение можно в Севастопольском городском суде в течение месяца.