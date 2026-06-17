Работала фотографом на врага
Прокуратура Севастополя утвердила обвинение против 46-летней Ольги Цирик, обвиняемой в государственной измене.
По данным следствия, с февраля 2022 по сентябрь 2023 года женщина через WhatsApp связалась с представителем украинских спецслужб и начала с ним сотрудничать. Она фотографировала расположение военных подразделений, техники, объектов Вооруженных сил РФ и кораблей Черноморского флота в Севастополе, а затем пересылала эти сведения врагу.
О.Цирик задержали сотрудники УФСБ по Республике Крым и Севастополю, сейчас она под стражей.
Дело о госизмене расследовано и передано в Севастопольский городской суд.