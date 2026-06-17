Почти все полотно Панорамы сгорело

Как оказалось, спасать одну из главных реликвий Севастополя в 1942 году было намного легче, чем в 2026-м.

Музей обороны Севастополя опубликовал оперативную сводку о сохранности спасенных фрагментов экспозиции после пожара в здании Панорамы 10 июля.

По предварительным данным, погибло более 90% художественного полотна, а также свыше 99% предметного плана. Уцелели металлические элементы экспозиции: пушки и ядра. Часть экспонатов была ранее изъята сотрудниками Музея в ходе реставрационных работ, когда в Панораме была возведена защитная конструкция — настил над предметным планом.

Сохраненные и пережившие пожар предметы используют при дальнейшем восстановлении предметного плана.

Виноваты и огонь, и вода

Как оказалось, горевшую в осажденном Севастополе в 1942 году Панораму спасать было проще.

«Сохранность фрагментов панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» хуже, чем у полотна панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», из-за наличия в здании на момент пожара конструкций предметного плана. В августе 1941 г. он был демонтирован, поэтому количество горючих материалов 25 июня 1942 г. оказалось меньше», — объяснила заведующая отделом «История Крымской войны 1853–1856 гг.» Екатерина Малиновская.

На текущее состояние живописи повлияло и тушение пожара водой. Во время Великой Отечественной войны здание атаковали во время третьего штурма Севастополя, когда городской водопровод был поврежден. Воды хватало лишь, чтобы намочить верхнюю одежду тех, кто заходил в горящее здание. Там, где пламя перекидывалось на живописную часть, его, по воспоминаниям участников спасения, сбивали механически. Фрагменты полотна Франца Рубо были загрязнены, изорваны, намочены при перевозке на борту лидера «Ташкент», но объем воды при тушении полотна советских художников, который ранее экспонировался в здании Панорамы, оказался гораздо значительнее.

Содержание крупных фрагментов, которые удалось спасти сейчас, позволяет предположить, что, как и в годы Великой Отечественной войны, практически полностью утрачена живопись неба и большая часть пейзажа. Погибли полностью части панорамы, показывающие Южную и Северную части города, Севастопольскую, Корабельную и Килен-бухту, полностью сгорели строения Лазаревского адмиралтейства и Корабельной слободки, а также весь левый фланг Малахова кургана.

На спасенных фрагментах полотна советских художников сохранились события, происходившие 6 июня 1855 г., начиная от Оборонительной башни Малахова кургана до схватки за батарею Жерве. Последняя знаковая фигура на самом правом из спасенных фрагментов – адъютант генерал-лейтенанта Хрулева на буром коне, направляющий силы Якутского и Елецкого полков к месту боя за батарею. Наилучшим образом сохранились фрагменты, показывающие Оборонительную башню Малахова кургана и укрепления на правом фланге батареи Сенявина.

Говорить о точных сроках и стоимости выполнения ремонтно-реставрационных работ преждевременно, отметили в Музее обороны Севастополя.

Пожар в Панораме

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый — высший ранг сложности. Ликвидировали огонь более 30 часов. Пострадавших и погибших нет, но полотно панорамы, которое было на финальной стадии реставрации, практически полностью уничтожено.