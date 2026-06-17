Назначена дата выборов-2026

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте указа содержится прямое поручение назначить голосование за депутатов Государственной думы Федерального собрания России нового созыва на указанную дату. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Согласно нормам действующего права, подписание этого акта означает официальное начало избирательной кампании по формированию федерального законодательного органа.

Впервые в выборах в Госдуму примут участие жители Донбасса и Новороссии. Голосование пройдет по смешанной системе. Будут избраны 450 депутатов: 225 — в одномандатных избирательных округах, 225 кресел получат кандидаты от партий.

В единый день голосования севастопольцы будут выбирать депутатов Госдумы IX созыва, а также депутатов восьми муниципальных советов: Андреевского, Балаклавского, Верхнесадовского, Инкерманского, Качинского, Нахимовского, Орлиновского и Терновского.