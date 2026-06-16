РФ победила в арбитраже по правам прибрежного государства в Азовском и Черном морях

Российская сторона по единогласному решению независимых арбитров одержала убедительную победу в международном арбитраже по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно сообщению российского дипведомства, Постоянной палатой третейского суда (ППТС) в Гааге 15 июня было оглашено окончательное решение по длившемуся 10 лет арбитражному разбирательству между РФ и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Спор рассматривался международным арбитражем согласно процедуре, установленной Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

«Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение. Дело, имеющее крупное геополитическое, международно-правовое и историческое измерение, завершилось убедительной победой Российской Федерации», — цитирует сообщение МИД России ТАСС.

Арбитраж отверг требование Киева признать нарушением международного права (в форме «усугубления спора») провозглашение Российской Федерацией суверенитета над всем Азовским морем вследствие вхождения в состав России Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Ничто в решении не препятствует Российской Федерации осуществлять свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову, Азовскому морю и Азово-Керченской акватории.