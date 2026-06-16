Получили 100 баллов по химии, истории и литературе

В Севастополе шестеро выпускников получили максимальный результат, сдавая ЕГЭ по химии, истории и литературе, сообщил директор департамента образования Максим Кривонос.

Четверо одиннадцатиклассников показали столь блестящий результат по химии. Лада Мусиенко, Максим Белоглазов, Андрей Костенко — выпускники гимназии №1 им.Пушкина, Дарья Шпарковская — балаклавской школы №30.

София Миронова из школы «Экотех+» набрала максимально возможный результат по истории, а Кристина Соколова из школы №50 — по литературе.