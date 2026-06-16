Общественный транспорт будет ходить во время воздушных тревог

В правительстве Севастополя 16 июня на аппаратном совещании решили перейти к новому режиму работы общественного транспорта. Теперь автобусы и троллейбусы продолжат движение и во время воздушных тревог.

— Соответствующее решение принято. Протокольно определены меры, которые необходимо предпринять для усиления безопасности. Прежде всего, в отношении водителей и пассажиров, — обратился к членам правительства губернатор Михаил Развожаев.

Он также поручил провести все необходимые мероприятия, посчитать в короткое время нужные дополнительные средства и постараться в течение следующей недели перейти к новому режиму работы.

Катера и паромы во время тревоги ходить не будут.

Ни доехать, ни укрыться

Сейчас, когда звучит сигнал тревоги, весь общественный транспорт движение прекращает. Пассажиров разрешено довезти лишь до ближайшей остановки, где есть бетонное укрытие.

Проблема в том, что тревоги в Севастополе объявляют по несколько раз в день, и длятся они иногда часами. Добраться до пункта назначения или более удобного укрытия жителям города при таких правилах трудно, а в вечерние часы — практически не возможно. Вызвать такси при выключенном мобильном интернете также не получится.

Скопление людей на остановках нельзя назвать безопасным решением.

Доработать и усилить меры безопасности было решено правительством города после ракетного удара по Севастополю 23 июня 2024 года. В тот день киевский режим нанес удар по городу с помощью американских ракет ATACMS с кассетными боеприпасами. Погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 получили ранения.

Был прописан алгоритм действий водителей общественного транспорта при сигналах тревоги. Все автобусы и троллейбусы оснастили аптечками, в которых обязательно есть жгут, бинт, ножницы и другие средства для оказания помощи при травме.