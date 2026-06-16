Мопеды и мотоциклы будут конфисковывать за шум во время воздушной тревоги

Власти Республики Крым намерены конфисковывать мотоциклы и мопеды, которые шумят во время действия сигнала об опасности или атаке БПЛА, сообщил ТАСС советник главы региона Олег Крючков.

Он пояснил, что сотрудники спецслужб Украины могут использовать такой шум в качестве прикрытия во время атак дронов. Сейчас власти Республики Крым совместно с МВД разрабатывают механизмы конфискации.

По его словам, с 22:00 понедельника, 15 июня, у замеченных групп мотоциклистов, которые будут выезжать во время сигнала беспилотной или ракетной опасности, «будут транспортные средства конфисковываться».

Советник главы региона призвал предупредить детей не нарушать порядок и объяснить им, чем чреваты подобные поступки.