Реконструкция оказалась незаконной

Вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан свыше 20 млн рублей при реконструкции жилого дома в Балаклаве.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух соучредителей ООО «Авангард» и 60-летней местной жительницы. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Установлено, что в 2016 году соучредители ООО «Авангард» договорились со старшей по двухэтажному восьмиквартирному дому на ул.Крестовского, 45 о его капитальном ремонте и реконструкции. Женщина убедила своих соседей в возможности бесплатно выполнить ремонт, дав коммерческой организации право передать инвесторам образовавшиеся в результате реконструкции 10 новых квартир в двухэтажной мансарде. Свою квартиру она предоставила фирме в качестве офиса. Соучастники подыскали семерых граждан, желающих вложить свои деньги в реконструкцию дома 1947 года постройки, заключили с ними инвестиционные соглашения и получили оплату. При этом злоумышленникам было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут: работы производились самовольно, без разрешительных документов.

Реконструированный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию. Инвесторы не могут распоряжаться приобретенными помещениями, деньги им не возвращены. С ноября 2016 по ноябрь 2017 года потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 20 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным отделом ОМВД России по Балаклавскому району Севастополя.

Балаклавский районный суд, признал подсудимых виновными и приговорил двух соучредителей ООО «Авангард» к лишению свободы на срок 4 и 3 года условно с испытательными сроками 3 и 2 года соответственно. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, суд удовлетворил поддержанные государственным обвинителем гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденных причиненного вреда. В целях исполнения судебного решения объекты недвижимости одного из виновных арестованы.

Приговор в законную силу не вступил, сообщила пресс-службы прокуратуры Севастополя.