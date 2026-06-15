Разработали платформу-робота для сельхозработ и покоса травы

Ученые Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (КИПУ) разработали прототип роботизированной платформы, которую можно применять при сельхозработах, для уборки улиц и покоса травы.

Платформу назвали «Зубрус», она автономна, обходится без систем навигации, управляется искусственным интеллектом, сообщает ТАСС.

Как рассказал начальник научно-производственного центра инжиниринговых технологий КИПУ, кандидат технических наук Эрвин Умеров, платформа представляет собой прототип универсальной модульной роботизированной платформы, которая предназначена для различных секторов экономики. Ее преимущества — автономность и мобильность, она может работать в условиях отсутствия систем навигации.

Платформа главным образом настроена на опрыскивание виноградников, ее также можно использовать для подвоза строительной техники, а в городском хозяйстве — для покоса травы.

Габариты платформы: высота около метра, ширина — полтора, длина — два метра, работает на электротяге. Как сообщается, одновременно в междурядье можно будет запустить несколько таких самодвижущихся тележек с установкой для опрыскивания.

«Заранее программируется задание, вводится схема местности. Платформа может сама разворачиваться после обработки одного ряда и самостоятельно приступать к дальнейшим работам в виноградниках, — сообщил Э.Умеров.

По его убеждению, такие платформы будут востребованы у сельхозпроизводителей. Уже сейчас потребность в них только в Крыму составляет порядка 80 штук.

«Дело в том, что на опрыскивание отводится около недели, отрасль испытывает дефицит в квалифицированных трактористах, которые могли бы выполнять эти работы. Тут все работы выполняют роботы», — представил разработку ученый.

Готовое изделие планируют выпустить к концу 2027 года. Проект получил одобрение на научно-техническом совете регионального Минпромторга.

И морские беспилотники

Специалисты КИПУ разработали проект безэкипажной авиаматки морского базирования. По словам Э.Умерова, катер не уступает по скоростным характеристикам любым известным аналогам. Его мощности хватает для быстрого изменения позиции и подавления противника. В безэкипажном катере имеется отсек, который при достижении пункта назначения открывается. Из него вылетают беспилотники, которые далее действуют в соответствии с поставленными задачами.

Также ученые научно-производственного центра инжиниринговых технологий КИПУ получили патент на морской безэкипажный катер (БЭК) огневой поддержки «Скорпена-1».

«Мы получили патент на проект, который получил название «Скорпена-1». Это беспилотный катер с мощным вооружением, включая ракеты, который обладает достаточной скоростью, чтобы перехватывать морские беспилотники», — уточнил Э.Умеров.

Разработкой прототипа катера в кооперации будет заниматься несколько крымских вузов с соответствующей технической базой и испытательными полигонами. Сейчас готова демонстрационная модель.

БЭК предназначен для подавления опорных пунктов, огневой поддержки, перехвата скоростных надводных беспилотников. Для увеличения скорости предусмотрено нанесение на днище корпуса специального покрытия, так называемой акульей кожи, которая снижает сопротивление воды.

О центре

Работы проводятся в рамках созданного на базе вуза научно-производственного центра инжиниринговых технологий. Центром осуществляется взаимодействие с организациями, учреждениями, предприятиями по вопросам научно-исследовательской деятельности. Заключены соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с целым рядом крымских предприятий.