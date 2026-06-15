Проголосовали за благоустройство территорий

Голосование по проекту «Формирование комфортной городской среды» за территории, которые будут благоустраивать в 2027 году, завершилось 12 июня.

Жителям Севастополя предлагалось отдать свой голос с 21 апреля при помощи портала Госуслуг. Как заявил в конце мая заместитель губернатора Максим Ковалев, именно этим обстоятельством голосование уже второй год подряд осложнено. Всего, по его прогнозам, поучаствовать в голосовании должны 55 тысяч севастопольцев.

Окончательные итоги пока не оглашены. Но по данным последнего дня голосования можно делать предположения, какие территории стали победителями.

В Балаклавском районе среди 10 кандидатов на благоустройство наибольшее количество голосов на утро 12 июня набрала территория у французского кладбища. Правда к концу голосования документацию по ней откорректировали: теперь она называется «Территория в районе СТ «Дионис» (Монастырское шоссе, 4Б).

«Территория в районе СТ «Дионис» в настоящее время не благоустроена и требует создания и развития инфраструктуры. На территории отсутствуют удобные пешеходные дорожки, современные малые архитектурные формы, такие, как скамьи и урны. Реализация проекта позволит сделать территорию востребованным местом отдыха и прогулок для жителей города», — значится в описании потенциального объекта на благоустройство.

В Ленинском районе максимум голосов было отдано за зеленую зону в районе дома №97 по ул.Хрусталева.

В Нахимовском — больше всего голосовали за территорию на Радиогорке в районе дома №56 по ул.Громова.

«Пустырь, расположенный в районе дома №56 по улице Громова, — это свободная территория, которая в настоящее время не используется и не благоустроена. Пространство не имеет четкого функционального назначения, отсутствует озеленение, освещение и элементы инфраструктуры. На данный момент участок представляет собой неухоженный пустырь с грунтовым покрытием без дорожек, скамеек, освещением, освещения и зон для отдыха. Территория не используется жителями для досуга, а также не способствует формированию комфортной городской среды. После реализации проекта пустырь в районе станет уютным, безопасным и современным местом для досуга жителей, повысит качество жизни в районе и будет способствовать формированию активной активной и дружелюбной среды», — говорится в описании объекта.

В Гагаринском районе в лидерах голосования оказалась прибрежная территория у дома №18 по улице Казачьей.

На утро 12 июня за благоустройство территории в Севастополе проголосовали 31,6 тысяч человек.