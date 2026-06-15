Обеспечат портативными системами мониторинга глюкозы

В 2026–2027 годах регионам дополнительно направят почти 5 млрд рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Распоряжения об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Благодаря федеральному финансированию во втором полугодии 2026 года и в первом полугодии 2027 года приборами мониторинга уровня глюкозы будут бесплатно обеспечены все нуждающиеся в них беременные женщины и дети с сахарным диабетом I типа. Рецепты на получение таких систем выписывают лечащие врачи-эндокринологи. Это решение позволит обеспечить системами мониторинга свыше 50 тысяч детей и десятки тысяч будущих мам. Всего планируется приобрести около 270 тысяч таких систем.

Севастополю в рамках этой субсидии в 2026 году будет выделено 7,55 млн рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», входящего в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

