Не все пляжи готовы к купальному сезону

К 15 июня — официальной дате открытия пляжного сезона в Севастополе оказались готовы не все территории рекреации на побережье.

Как следует из данных реестра санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ) о соответствии видов деятельности требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, на 11 июня (это был последний рабочий день в Севастополе, с 12 по 15 июня выходные дни) положительное заключение имеют пока только девять пляжей: «Парк Победы», «Андреевка», «Солнечный» (оператор ГБУ «Парки и скверы»); «Лечебный пляж» и «Песочный» (ООО «Песочная бухта»); ДОЛ «Алькадар» (ООО ПКФ «Ларанд ЛТД»); «Орловка-1» (ИП Халибекова С.Т.); «Нахимовец» (ООО «Гидрострой»); «Учкуевка» (ООО «Гияна»).

Получается, что из 24 пляжей, в том числе наиболее востребованных севастопольцами, соответствующее заключение для начала работы пока не получили 15.

Роспотребнадзор напомнил, что купание, занятия водными видами спорта допускается только на тех участках водных объектов, на которые в 2026 году выдано положительное СЭЗ на использование водного объекта для рекреационных целей.

Также сообщается, что организован мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации Республики Крым и Севастополя. По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 3,1%; по санитарно-химическим показателям — 0,3 %. По паразитологическим показателям проб, не соответствующих нормативным требованиям, не выявлено.