Маршрут «Романовская лесная дорога» открыли

Временно закрытый для посещения маршрут «Романовская лесная дорога» в Национальном парке «Крымский» с 15 июня снова открыли для посещения.

Как сообщалось ранее, причиной закрытия стали погодные условия.

При этом открытыми оставался автомобильный маршрут «Форелевое хозяйство» (кордон «Садовый» – форелевое хозяйство – Косьмо-Дамиановский мужской монастырь – выставочный комплекс «Царский домик» – кордон «Садовый»).

Теперь оба маршрута ждут посетителей, для чего необходимо купить билет, цена которого для взрослого составляет 2500 рублей.