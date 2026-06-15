«Домашние» полуфабрикаты оказались непонятного происхождения

Инспекторы Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку в отношении деятельности гражданки Ефремовой В.В. Основанием проверки послужило контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом от 22 апреля, в ходе которого в торговой точке обнаружена продукция животного происхождения без необходимой маркировки. На реализации в магазине находились котлеты нескольких видов, фаршированный перец, мидии в сырном суфле, курица с грибами в сырно-сливочном соусе, сырники и мини-пирожки с разнообразными начинками. Товары не имели сведений о дате выработки, сроках годности, номере партии, условиях хранения, производителе. Такая обезличенная продукция признается некачественной и опасной, может нанести вред здоровью и жизни потребителя.

Торговая площадка не зарегистрирована в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС». Это означает, что продукция поступает без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждают безопасность и легальность ее происхождения.

В ходе проверки, проведенной 7 мая, факты подтвердились.

В результате выявленных нарушений Россельхознадзором приняты меры реагирования в рамках действующего законодательства. Хозяйке торговой точки рекомендовано зарегистрироваться в информационных системах ФГИС «ВетИС» (компоненты «Цербер» и «Меркурий»), усилить контроль за поступающим сырьем, организовать ведение документации о происхождении продукции как на бумажных, так и на электронных носителях, а также соблюдать требования к маркировке при хранении пищевой продукции.