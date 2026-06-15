Балаклавское рудоуправление должно отремонтировать свой тепловоз

При проверке выяснилось, что тепловоз 1988 года постройки эксплуатируется с нарушением сроков текущего ремонта. Это создает угрозу безопасности движения поездов и риск травмирования работников.

В январе текущего года транспортный прокурор Южной транспортной прокуратуры обратился в суд с иском к АО «Балаклавское РУ им.Горького» (далее БРУ) о возложении обязанности совершить определенные действия. Основанием для обращения послужили выявленные в ходе проверки нарушения законодательства в сфере эксплуатации подвижного состава: предприятие эксплуатирует тепловоз 1988 года постройки с нарушенными сроками текущего ремонта, чем создает угрозу безопасности движения поездов и предпосылки к травмированию работников.

На суде представители БРУ пытались оспорить претензии, но факты нарушений подтвердились. Балаклавский районный суд Севастополя встал на сторону транспортной прокуратуры и обязал предприятие отремонтировать тепловоз в течение шести месяцев.