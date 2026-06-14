Девочку в парке покусали собаки

Днем 12 июня в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила, что на ее малолетнюю дочь напала собака бойцовской породы.

Со слов заявительницы, она вместе со своей подругой, 8-летним сыном и 6-летней дочерью отправились гулять в сквер на ул.Николая Музыки.

Пока дети катались на самокатах, женщины ушли за кофе в находившееся поблизости кафе. Спустя несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же вернулись.

Мать детей рассказала, что неизвестный мужчина выгуливал в парке двух собак бойцовской породы без поводков и намордников. Псы покусали ее младшую дочь за лицо и предплечье.

Женщина вызвала «скорую» и сообщила о происшествии в полицию. По прибытию медиков она вместе с ребенком уехала в больницу. Пострадавшей девочке оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД опросили очевидцев и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также личность и местонахождение владельца собак.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

На видео, опубликованном в соцсетях, пьяный владелец собак сидит на скамейке и матерится.

Хозяином собак оказался 51-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским свою версию происшествия.

В тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы «немецкий боксер» он отправился в близлежащий парк. Дочь познакомилась с девочкой, а та забрала игрушку у его питомцев, это и стало причиной нападения собак. Мужчина объяснил, что во время инцидента отвлекся, поскольку пил пиво. Собаки сорвались с поводков. Они были без намордников, так как на эту породу из купить сложно.

В отношении правонарушителя сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району составили административный материал по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Также собранные полицейскими материалы будут направлены в Главное управление ветеринарии Севастополя для привлечения владельца собак к административной ответственности.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.