Отменен поезд из Таганрога в Крым

Поезд не будет курсировать, начиная с 17 июня из Керчи, и начиная с 18 июня из Таганрога.

Как сообщила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», «в связи с принятыми Оперштабом Крыма решениями по изменению организации движения пассажирских поездов, поезд №483/484 Таганрог – Керчь (ранее Таганрог – Симферополь) отменяется».

Возврат билетов осуществляется без удержания сборов.

Чтобы доехать до Таганрога, пассажиры могут купить билеты на поезда, проходящие через Ростов-на-Дону.