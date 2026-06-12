Звезду Героя Труда вручили гендиректору завода «Фиолент»

Президент РФ Владимир Путин по традиции в День России в торжественной обстановке в Кремле вручил государственные награды и премии выдающимся россиянам. В числе награжденных звездой Героя Труда — генеральный директор симферопольского АО «Завод «Фиолент» Александр Баталин.

В ходе церемонии В.Путин отметил, что завод поддерживает высокие стандарты собственной научно-конструкторской школы, обеспечивает выпуск востребованной продукции как гражданского назначения, так и двойного назначения, для гособоронзаказа.

В ответ А.Баталин доложил президенту о завершении процесса импортозамещения на предприятии:

— Спасибо за ваше постоянное внимание и поддержку. И мы уверены, что Крым и дальше будет развиваться. Мы в соответствии с вашим поручением уже прошли импортозамещение. Все, так сказать, то, о чем вы говорили, в полном объеме завод выполняет. Но мы видим и дальнейшие перспективы.

Он также поблагодарил президента за развитие полуострова и отметил, что, в том числе благодаря совместной работе с главой республики Сергеем Аксеновым, промышленное производство стало одной из ключевых отраслей развития полуострова.

— Промышленное производство, сегодня уже играет роль и в бюджете, и в валовом [региональном] продукте Крыма. Одним словом, все, что вы рекомендуете, мы делаем и делаем очень успешно, — добавил А.Баталин.

А.Баталину 76 лет. Он работает на заводе «Фиолент» с 1969 года, в том числе 42 года в должности руководителя предприятия.