«ТЕС» и «АТАН» снизят цены на топливо

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о достигнутой договоренности с крупнейшими сетями АЗС на полуострове о сдерживании роста цен на фоне дефицита топлива.

«Достигнута договоренность с руководством компаний «АТАН» и «ТЭС» о снижении стоимости топлива на АЗС данных сетей. Начиная с 00:00 13 июня устанавливается цена на дизельное топливо — 85 рублей за литр, на бензин марки АИ-92 — 79 рублей за литр, на бензин марки АИ-95 — 86 рублей за литр», — написал он.

Сейчас власти ведут работу по снижению цен с остальными трейдерами, работающими на полуострове.

С конца мая в Крыму и в Севастополе возник дефицит автомобильного топлива из-за проблем логистики: дроны ВСУ атакуют бензовозы на трассе «Новороссия», по которой бензин везут с «материка» на полуостров. Нормализовать ситуацию власти обещают в течение 30 дней.

Введен лимит на заправку: 20 литров на одну машину. Но в свободной продаже топлива почти нет.