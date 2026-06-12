На спуске Адмирала Октябрьского начали укладывать асфальт

С 12 июня дорожники приступили к завершающему этапу ремонта участка улицы в 290 метров — от пл.Восставших до ул.Новороссийской.

Работы по асфальтированию дорожного полотна планируется завершить уже на следующей неделе. Одновременно продолжается облицовка подпорных стен, устройство пандусов, установка перил.

Как сообщил директор департамента транспорта Станислав Таматаев, на сегодня объект готов на 90%. После завершения асфальтирования начнут монтаж контактной сети, чтобы в дальнейшем восстановить движение троллейбусов.

С открытием движения по ул.Адмирала Октябрьского планируется ввести определенные ограничения движения транспорта на дорогах, задействованных на время ремонта — улицах Демидова и Шмидта. Там будут восстанавливать дорожное покрытие, в том числе брусчатку.

Что касается маршрутной сети, сейчас прорабатывается вопрос, чтобы сделать постоянными некоторые временные маршруты троллейбусов и автобусов, введенные на время ремонта.

Запустить движение по ул.Адмирала Октябрьского планируют в июле.

— Есть определенные логистические проблемы с поставкой материалов. Могут быть и отклонения, — предупредил С.Таматаев.

Как рассказал начальник производственно-технического отдела АО «ВАД» Константин Кравченко, сейчас идет укладка верхнего слоя основания асфальтобетонного покрытия. Всего уложат три слоя: нижний толщиной восемь сантиметров, средний — семь, верхний — пять.

— За время ремонта было проведено много различных технологических процессов. Сейчас уже устроен верхний слой щебеночно-песчаной смеси, необходимый для укладки двух слоев асфальтобетонного покрытия. Было установлено 200 буронабивных анкерных свай, полностью переустроены подпорные сооружения в двух ярусах. Технологический конструктив особо не поменялся, всё осталось в габаритах существующих подпорных стен, — объяснил К.Кравченко.

Он отметил, что во время ремонта было установлено 14 опор освещения.

— Готовимся к включению освещения по постоянной схеме, — сказал начальник ПТО.

К.Кравченко уточнил, что граница укладки асфальта сверху проходит в районе Первой горбольницы, а внизу — на перекрестке улиц Новороссийской и Адмирала Октябрьского.

Сейчас на объекте задействованы более 30 рабочих и инженерно-технических работников, а также больше 10 единиц техники.

Облицовочные работы находятся в высокой степени готовности. Полностью выполнена несущая подсистема. Работы по монтажу самих гранитных плит продолжаются.

Одна из подпорных стен на ул.Адмирала Октябрьского обрушилась в ноябре 2023 года. На второй стене по другую сторону улицы также зафиксированы деформации.

Проезд по улице, являющейся одной из главных транспортных артерий Севастополя, перекрыт с 18 февраля 2025 года.

Ремонт ведет АО «ВАД». Срок завершения работ по госконтракту сначала был 1 декабря 2025 года. Сейчас — 1 октября 2026-го.