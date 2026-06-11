За помощь мошенникам будут расплачиваться родители юных дроперов

Две несовершеннолетие девушки нашли работу в интернете: помогли мошенникам перечислить через свои банковские карты деньги обманутого ветерана СВО.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку по обращению участника специальной военной операции, пострадавшего от действий дистанционных мошенников. Установлено, что в августе 2024 года неустановленное лицо, похитило с его банковского счета 326 тысяч рублей. По данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлены владельцы банковских счетов, на которые переводились средства. Ими оказались две 17-летние девушки, проживающие в Оренбургской и Челябинской областях.

Несовершеннолетние пояснили, что в интернет-мессенджере с ними связались неизвестные, предложили работу и предоставили номера телефонов и банковских карт. Девушкам стали поступать деньги, которые они сразу переводили на иные указанные кураторами банковские счета.

Прокуратура обратилась в Гагаринский районный суд Севастополя с исковыми заявлениями в интересах участника специальной военной операции о взыскании с несовершеннолетних владелиц банковских счетов и их родителей неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими средствами в размере более 100 тысяч рублей.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры.