Все виды урологической помощи доступны детям в Севастополе

Юные пациенты с урологическими заболеваниями теперь получают всю необходимую помощь на месте, поэтому потребность в их направлении в федеральные центры сведена к минимуму.

«Сейчас в городе оказывают почти все виды урологической помощи детям. Количество пациентов, направляемых в федеральные центры, сократилось в десятки раз. Мы помогаем не только детям Севастополя, но и Крыма, которые специально приезжают к нам», — сообщил заведующий детским хирургическим отделением городской больницы №5 Василий Игнатьев.

Такого высокого уровня профессионализма севастопольские детские хирурги добились благодаря многолетнему наставничеству, которое оказывает коллегам из городской больницы №5 один из лучших детских хирургов-урологов Олег Шмыров. В течение восьми лет он приезжает в Севастополь из Москвы для передачи опыта и проведения сложных операций.

В первый его визит севастопольские хирурги только начинали осваивать лапароскопию. Сегодня они демонстрируют высокий уровень, позволяющий проводить широкий спектр малоинвазивных операций, сообщила пресс-служба городского департамента здравоохранения.

«При одинаковом звучании диагноза суть патологии может немного отличаться. Эти нюансы способны сделать операцию технически очень сложной. Именно такие случаи мы разбираем в присутствии Олега Сергеевича. Мы осваиваем технологии, позволяющие выполнять операции через небольшие проколы. Это значит меньше боли, быстрее реабилитация и меньше дней в больнице для ребенка», — объяснил детский хирург-уролог городской больницы №5 Андрей Муравьев.

Основное преимущество такого взаимодействия — ребенку и его семье не нужно тратить время на сборы, поездку в Москву и адаптацию в незнакомом городе. Команда федерального эксперта приезжает в Севастополь, и тяжелые операции проводятся на месте.