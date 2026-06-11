Строители оказались нелегальными виноградарями

Установлено, что согласно разработанной схеме один из организаторов находил иностранных граждан, которые хотели трудоустроиться на территории полуострова, но не имели на это законных оснований. Второй сообщник — житель с.Партизанское Симферопольского района, 1966 года рождения, фиктивно ставил прибывших иностранцев на миграционный учет, оформлял им патенты для осуществления трудовой деятельности на основании поддельных документов. По документам иностранцы работали на стройке, а на самом деле были задействованы в виноградарском хозяйстве Бахчисарайского района.

За организацию незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, группой лиц по предварительному сговору один из подсудимых приговорен к 3 годам и 6 месяцам условно со штрафом в размере 245 тысяч рублей. Второму фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.