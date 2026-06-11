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Спасенные из огня фрагменты панорамы войдут в новую выставку музея

Рябов Михаил

Музей обороны Севастополя представил на открывающейся в четверг, 11 июня, выставке два фрагмента полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», спасенные накануне из пожара, произошедшего после атаки БПЛА ВСУ.

— Сегодня мы представим два незначительных фрагмента \<...\> маленькие куски обожженного полотна, — рассказал журналистам директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Он пояснил ТАСС, что это вынесенные накануне из пожара фрагменты произведения.

— Мы просто большие фрагменты не имеем возможности принести сюда. Я сам лично выбрал два фрагмента, которые по размеру за ночь, мы успеем смонтировать, — сообщил директор музея.

Губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он напомнил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны, и заверил: как ив середине ХХ века, панорама вновь будет восстановлена.

Кинотеатр «Украина» переименуют

В ретрокинотеатре «Украина», который является выставочным залом Музея обороны Севастополя с 11 июня по 25 октября выставлены два подлинных фрагмента панорамы «Штурм 6 июня 1855 года» и другие раритетные работы мастера батальной живописи Франца Рубо. Экспозиция готовилась заранее и посвящена 170-летию художника и 170-летию окончания Крымской войны.

— Сегодня открыли уникальную выставку — «Рубо.170». На выставке представлены подлинные фрагменты с условными названиями «Атака» и «Левее Юферова» оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо. Глядя на эти шедевры, мы приняли еще одно важное, глубоко символичное решение. Кинотеатр на улице Ленина — это не просто здание, это часть нашего Музея обороны Севастополя. И после той варварской атаки, которую враг нанес по зданию Панорамы, этот кинотеатр больше не может носить название «Украина», — объявил М.Развожаев. — Оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить нашу историю и наших людей, — невозможно.

Новое название кинотеатра губернатор предложил придумать всем городом.

Вывеску уже демонтировали.

Атака на Панораму

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелась крыша здания, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Общая площадь пожара составила около 600 кв.м. За несколько часов помещения выгорели полностью. Пожар ликвидировали более 30 часов.

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