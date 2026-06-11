Расписание электричек скорректировали

С 10 июня введены корректировки графика движения пригородных поездов в севастопольском направлении: из Симферополя, Евпатории и Бахчисарая.

«Южная пригородная пассажирская компания», которая электричками перевозит пассажиров по Крыму, ввела корректировку графика движения пригородных поездов и предупредила, что расписание может меняться в течение дня по техническим причинам, независящим от перевозчика.

Актуальное расписание движения пригородных поездов размещено на сайте ЮППК.