Программа «Севастополь — город героев» подходит к финалу

В рамках заключительного модуля участники образовательной программы встретились с сенатором Совфеда Ларисой Мельник, чтобы обсудить развитие гражданского общества, роль лидеров в жизни города и общественные инициативы.

По словам сенатора, будущим руководителям важно не только обладать знаниями, но и уметь работать с людьми.

Проект реализуется для участников и ветеранов специальной военной операции, давая возможность получить углубленные знания в сфере государственного и муниципального управления. Всего образовательная программа включала четыре учебных модуля. Четвертый заключительный — был посвящен цифровым технологиям, применению искусственного интеллекта в госуправлении, а также управлению персоналом на федеральном и региональном уровнях. Основной акцент был поставлен на законотворческой деятельности.

— Сегодня у нас будет творческий процесс и нужно, чтобы ребята поняли, что гражданская инициатива играет очень большую роль в становлении любого общества. Особенно в такое трудное время, в котором мы сегодня живем. Все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, нужно преодолевать только при общественной поддержке. Только так, по-другому не получится. И все это очень непросто, — объясняет Л.Мельник.

Она вкратце рассказала, как в 2014 году в Севастополе формировался институт общественного мнения. Какие интересные инициативы были предложены крупными игроками в сфере общественного сознания. Ярким примером общественной инициативы, которая в последствии трансформировалась в федеральный закон, стала встреча активистов Народного фронта с ветеранами. Итог — принятие Госдумой закона о статусе жителя осажденного Севастополя.

В настоящее время много инициатив поступает от участников СВО. Чтобы максимально обеспечить их права и права членов их семей, при Совете Федерации создана рабочая группа, которая приводит в соответствие нынешнее законодательство к реалиям сегодняшнего дня.

Не обошлось на встрече и без сложных, иногда неприятных вопросов, на которые сенатору пришлось отвечать.

— Сейчас мы заканчиваем программу и получаем диплом Президентской академии о профессиональной переподготовке по направлению «Государственное и муниципальное управление». Далее будет решаться вопрос с нашим трудоустройством. Я хотел бы реализоваться в сфере молодежной политики или спорта, — рассказал участник образовательной программы «Севастополь — город героев», бывший военнослужащий, уволенный по состоянию здоровья после тяжелого ранения, полученного в Курской области, Евгений Шендеров. На вопрос «Севастопольской газеты», смогут ли участники СВО в ипостаси руководителей муниципалитетов или департаментов побороть бюрократию, не уподобившись ей, ветеран боевых действий, заверил, что они «крепкие орешки» и уверены в себе на сто процентов.

Образовательная программа «Севастополь — город героев» завершится 12 июня, в День России.