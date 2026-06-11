При помощи «Госуслуг» можно попасть в «Мир тишины»

Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников можно с помощью жизненной ситуации «Посещение особо охраняемых природных территорий» на портале госуслуг.

Сервис также позволяет получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с уникальными маршрутами, приобрести льготные разрешения. Жизненная ситуация запущена и развивается в рамках федерального проекта «Государство для людей».

«Сегодня через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их количество планируем увеличить до 60», — сообщил курирующий проект заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко.

Заповедные территории в рамках сервиса разделены на два направления: для активного отдыха — «Пульс природы» и для спокойного — «Мир тишины». Найти подходящее туристическое направление помогают фильтры. Например, можно найти заповедник или национальный парк в нужном округе или регионе. Для поиска можно воспользоваться интерактивной картой.

В числе особо охраняемых природных территорий, которые уже доступны в рамках сервиса, Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский», входящие в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А также национальный парк «Бузулукский бор», известный крупнейшим массивом реликтового соснового леса среди степей России, и заповедник «Кивач» в Республике Карелия, где находится один из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Жизненные ситуации являются новым этапом развития системы предоставления госуслуг. Один сервис объединяет в среднем порядка 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме «одного окна». Такой подход помогает сократить время на решение задачи человека, а также избавляет от излишнего сбора документов и посещения ведомств.